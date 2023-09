Walka o marzenia

Stany Zjednoczone to wymagający przeciwnik prezentujący połączenie taktycznej gry z olbrzymią siłą. I, mimo że czasem styl nie zachwyca, to wyniki bronią się same. To także troszkę inna drużyna niż ta z ligi narodów. Wydaje się, że trener Karch Kiraly zdecydował się wrócić do korzeni i postawić na sporą grupę siatkarek, z którymi zdobywał złoto igrzysk olimpijskich w Tokio. Mniejsza liczba zmian, powtarzalność i stabilność to tylko krótka charakterystyka amerykańskiego zespołu. Włoszki to z kolei ekipa po sporym przemeblowaniu. Ekaterina Antropova to znakomita siatkarka, ale jak większość ekspertów powtarza, to jednak nie jest Paola Egonu. Czy można zatem oczekiwać, że to dwudziestolatka, która we Włoskiej drużynie jest od dwóch miesięcy, będzie odpowiedzialna za sukces bądź jego brak? Na szczęście to problem Davide Mazzantiego, i to on będzie po łódzkim turnieju z niego rozliczany.