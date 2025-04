Euforia po meczu z mistrzem Polski. To się może dla nich źle skończyć

Włókniarz zawsze dobrze sobie radził w Lublinie

We Włókniarzu zapominają o dwóch sprawach. Po pierwsze w Lublinie zawsze dobrze im się jeździło. Tylko w sezonie 2023 Włókniarz doznał tam dwóch wyraźnych porażek (do 36 i do 32), a poza tym zawsze łamał barierę 40 punktów. Raz nawet wygrał (51:39 w 2020). Rok temu, kiedy częstochowianie omal nie spadli z ligi, też postawili się Motorowi i przegrali 42:48, choć wielu spodziewało się klęski.