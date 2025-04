To zdjęcie przypomina mi, że futbol to nie tylko walka między kibicami. To nie tylko pieniądze. To nie tylko biznes. Wiem, że gracze z różnych drużyn są przyjaciółmi, jedzą razem w restauracjach i spędzają razem wolny czas. Kiedy patrzę na to zdjęcie, przypominam sobie, że piłka nożna to najpiękniejsza gra na świecie

~ skwitował fotoreporter podczas rozmowy z Bellem.