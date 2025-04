Flick bez gwiazdy w meczu z Realem Madryt. Nie ma wątpliwości. Klamka zapadła

FC Barcelona w tym sezonie momentami wręcz "fruwała" nad murawą. Przygotowanie fizyczne zespołu Hansiego Flicka do nakładania pressingu na rywali z pewnością jest czymś, co musi imponować. Niemiecki szkoleniowiec pokazał, że w aspekcie nauki pressingu jest znakomity. Problem jednak w tym, że Flick dostał do dyspozycji dość wąską kadrę i nie miał zbyt dużego pola do rotacji na poszczególnych pozycjach.

