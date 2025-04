Historyczny wynik w lidze siatkarek. Nowe mistrzynie Polski już świętują

Rzeszowianki ostatni krok na drodze do wymarzonego mistrzostwa Polski postawiły przed własną publicznością. Hala Podpromie wypełniła się na trzecie spotkanie z ŁKS Commercecon . W dwóch poprzednich meczach DevelopRes oddał łodziankom tylko seta . Trener ŁKS Commercecon Zbigniew Bartman , który niespodziewanie w marcu objął drużynę, szukał więc zmian. Tym razem zaskoczył, wstawiając do pierwszej szóstki blisko 39-letnią przyjmującą z Brazylii Regiane Bidias , a także środkową Sonię Stefanik .

Siatkówka. DevelopRes Rzeszów po latach dopiął swego

DevelopRes do tytułu poprowadził trener ściągnięty do klubu w trybie awaryjnym , przed najważniejszą fazą sezonu. Ale zarazem świetnie znający Rzeszów, bo przecież Stephane Antiga trenował zespół w latach 2019-2024. Pomogły też siatkarki ściągnięte do Rzeszowa już jako mistrzynie, czyli Agnieszka Korneluk i Monika Fedusio , jeszcze w poprzednim sezonie zawodniczki przeżywającego problemy finansowe Chemika Police. A zarazem żegnające się z polską ligą, bo obie na kolejne miesiące obrały kierunek zagraniczny .

Początek czwartej partii to już dominacja rzeszowianek. Partię od punktu rozpoczęła Korneluk, łącznie DevelopRes wygrał pięć pierwszych akcji. To dało gospodyniom przewagę, ale łodzianki jeszcze się zerwały. Po ataku Lany Scuki rzeszowianki prowadziły 7:5. Odbudowały przewagę po punktowej zagrywce Fedusio, najlepiej punktującej zawodniczce z Rzeszowa. To nie było spokojne prowadzenie, bo różnica jeszcze raz zmniejszyła się do punktu. Rozwiązaniem problemów DevelopResu były jednak ataki ze środka oraz zagrywka. Ostatecznie po emocjonującej końcówce rzeszowianki wygrały 27:25 i mogły rozpocząć świętowanie historycznego wyniku.