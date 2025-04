Niemniej trzeba pamiętać, skąd się wzięło tak długie oczekiwanie 35-latki na sportowy sukces. Gdy rozgrywała swój ostatni turniej przed przerwą macierzyńską, w październiku 2023 roku w Pekinie, była 14. zawodniczką na świecie. Miała jednak komplikacje podczas porodu, sama o tym później opowiadała . Nie było więc tak szybkiego powrotu do treningu jak u: Belindy Bencic, Eliny Switoliny czy Naomi Osaki - Te wszystkie dziewczyny są jednak młodsze, ja jestem w innym wieku - oznajmiła już w Austin, gdzie zdecydowała się na swój pierwszy start od blisko półtora roku .

W przeciwieństwie np. do Bencic, Kvitova postanowiła nie ogrywać się najpierw w mniejszych turniejach. Zaczęła od WTA 250 w Teksasie, później były już tysięczniki: Indian Wells, Miami, a teraz Madryt. Może to błąd, bo w każdym spotkaniu miała dobre fragmenty. Stoczyła trzysetowe batalie z Jodie Burrage i Varvarą Grachevą , oba sety z Sofią Kenin na Florydzie też były zacięte.

A w Madrycie trafiła na Katie Volynets - 70. na świecie, czyli wcale nie zawodniczkę z pierwszego szeregu. Tylko że finalistkę WTA 125 w Oeiras z ostatniej niedzieli, czyli przygotowaną już do gry na mączce.

WTA 1000 w Madrycie. Trzykrotna mistrzyni Mutua Madrid Open wróciła na mączkę. Petra Kvitova kontra Katie Volynets

Kvitova zaczęła jednak to spotkanie tak, jakby czas adaptacji po powrocie do zawodowego tenisa miała już dawno za sobą. Przyzwoicie serwowała, ale imponowała zwłaszcza na returnie, od razu zyskiwała przewagę. Przełamała Amerykankę raz, później drugi. Prowadziła już 4:1, serwowała po piątego gema. I wtedy wszystko runęło.

Trudno powiedzieć, co się tak nagle stało, dlaczego mistrzyni urodzona niedaleko Ostrawy nagle zaczęła seryjnie popełniać niewymuszone błędy. Volyents nadal sporo piłek grała pod górę, co było dotąd wodą na młyn dla Czeszki. Całkowicie rozregulował się też serwis Kvitovej, efekty na tablicy wyników pojawiły się momentalnie. Gdy kończyły ósmego gema, 35-latka miała na koncie już 19 niewymuszonych błędów, a Katie wyrównała na 4:4. Za chwilę dołożyła kolejne dwa gemy, a Czeszka - trzy błędy. Skończyła seta z bilansem 12 winnerów i 22 niewymuszonych błędów, co jednak było różnicą przy ośmiu pomyłkach Amerykanki.