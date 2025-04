Tragedia na zapleczu ekstraklasy. Sędziowie musieli przerwać spotkanie

Sinamandla Zondi nie był postacią anonimową w środowisku piłkarskim w RPA. 22-latek zawodowym piłkarzem był od września 2021 roku, a obecnie reprezentował barwy klubu Durban City. W tym sezonie regularnie pojawiał się na boisku i to właśnie on w dużym stopniu przyczynił się do ostatnich triumfów drużyny, która obecnie prowadzi z tabeli i ma realne szanse na awans do tamtejszej ekstraklasy. Niestety, młodemu obrońcy nie dane było doczekać końca sezonu i wielkiego sukcesu klubu.