Fortuna na koncie Kamila Stocha. Od tych kwot może się zakręcić w głowie

Wcześniejsze lata obfitowały jednak w wiele sukcesów, co pozwoliło Stochowi na zgromadzenie niemałej fortuny. Skoczek z Zakopanego dwukrotnie sięgał po Kryształową Kulę, a w Turnieju Czterech Skoczni aż trzykrotnie sięgał po trofeum. Do tego może pochwalić się także dwoma złotymi medalami mistrzostw świata i czterema krążkami przywiezionymi z igrzysk.

"Skromna" gaża Stocha za miniony sezon. Dopiero czwarte miejsce w polskiej drużynie

W minionym sezonie za wyniki osiągane w Pucharze Świata zainkasował 17 600 franków szwajcarskich, co w przeliczeniu daje około 80 600 złotych. Uplasował się tym samym na czwartej lokacie wśród Biało-Czerwonych pod kątem zarobków za sezon 2024/25. Największą gażę zainkasował Paweł Wąsek - 74 150 franków szwajcarskich (ok. 339 600 zł). Zaraz za nim znalazł się Aleksander Zniszczoł z zarobkami na poziomie 32 600 franków (ok. 149 300 zł). Dawid Kubacki zarobił natomiast 20 400 franków (ok. 93 400 zł).