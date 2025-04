To on może zastąpić Lewandowskiego, Flick wszystko powiedział. "Fantastyczna jakość"

Flick nie ma wątpliwości, Olmo może zastąpić Lewandowskiego. "Ma odpowiednią jakość"

"Może występować i w takiej roli, zresztą zrobił to już w spotkaniu z Betisem w Copa del Rey. Ma odpowiednią jakość, by to robić. Jakość jego gry w polu karnym jest fantastyczna " - stwierdził Niemiec, cytowany m.in. w tekście M. Carmen Torres z dziennika "Marca".

Robert Lewandowski z kontuzją. Pech Polaka w kluczowej części sezonu

Lewandowski niezmiennie zmaga się z kontuzją mięśnia półścięgnistego w lewej nodze . Po tym, jak musiał on opuści zmagania z Mallorcą, raczej próżno go będzie szukać w wyjściowej jedenastce FCB również na finał Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt, a w dalszej perspektywie są też starcia z Interem Mediolan w półfinale Champions League.

W meczu przeciwko "Els Barralets" na samej szpicy ataku znalazł się Ferran Torres, natomiast jest to na tyle wszechstronny zawodnik, że może on też zostać przesunięty na skrzydło - prawa flanka to zresztą jego domyślna pozycja. Flick ma całkiem sporo "puzzli" do ułożenia, natomiast bez dwóch zdań jak najszybszy powrót "Lewego" byłby tu wielce wskazany...