Amerykański siatkarz wprost o grze w Polsce. Zwrócił uwagę na jedno

Erik Shoji o sezonie PlusLigi. "Jeden z najlepszych"

Na pewno był to jeden z najlepszych sezonów i to było widać chociażby po postawie zespołów niżej notowanych, które sprawiały niespodzianki i ogrywały faworytów. Myślę, że to był topowy sezon PlusLigi na przestrzeni ostatnich lat

"Świetnie oglądało się turniej finałowy TAURON Pucharu Polski. Myślę jednak, że dla finalistów, czyli dla Jastrzębia i Zawiercia, zacięta walka w Krakowie dała się później we znaki w półfinałach PlusLigi. Bardzo ciężko jest grać tak ważne i intensywne spotkania na dość krótkim dystansie z tymi samymi przeciwnikami. Myślę, że to się odbiło niekorzystnie na Jastrzębiu i Zawierciu, przynajmniej tak mi się wydaje" - stwierdził.

ZAKSA rewanżowy mecz z Resovią rozegra 25 kwietnia i potrzebuje tylko dwóch wygranych setów, by przypieczętować zwycięstwo w dwumeczu. Będzie to zwieńczenie sezonu w wykonaniu siatkarzy obu ekip. Shoji ma już plan na to, co będzie robił po ostatnim meczu w sezonie.