Real Madryt z kolejnym tytułem. Ancelotti wyskoczył z radości. Lewandowski tylko patrzył

Real Madryt i FC Barcelona ostatni raz w finale rozgrywek Pucharu Króla mierzyły się równo 11 lat temu, w sezonie 2013/2014. Ten mecz na zawsze stał się legendarny, przez to, co wydarzyło się z udziałem Garetha Bale'a i Marca Bartry, a finalnie to "Królewscy" triumfowali po skromnym, acz bardzo ważnym zwycięstwie 1:0. Robert Lewandowski wówczas grał jeszcze w barwach Borussii Dortmund, a Wojciech Szczęsny reprezentował Arsenal. W sobotę znów te ekipy zawalczą o ten tytuł.