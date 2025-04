Rewolucja kadrowa w Monachium, Kompany uderzył pięścią w stół. Siedmiu graczy na wylocie

Chociaż Bayern Monachium pewnym krokiem zmierza po odzyskanie mistrzostwa Niemiec, włodarze "Bawarczyków" mają powodu ku temu, by czuć lekkie rozczarowanie z powodu wyników w trwającym sezonie. Nie stracili mimo to zaufania do Vincenta Kompany'ego, któremu powierzyli misję przeprowadzenia rewolucji kadrowej. Niemieckie media podają, że na wylocie może być aż siedmiu piłkarzy "Die Roten".