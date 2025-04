Hit transferowy i wielka kasa w tle. Znana prezes ujawnia nieznane fakty

Marta Półtorak to postać doskonale znana w środowisku żużlowym. Jest prezesem firmy Marma Polskie Folie, która aktualnie jest sponsorem generalnym reprezentacji Polski na żużlu. Przed paroma laty stała na czele Stali Rzeszów marząc o zdobyciu mistrzostwa Polski. W tym celu zapragnęła ściągnąć do klubu Tomasz Golloba. W pewnym momencie stało się to dla niej obsesją. Mistrz świata nigdy jednak nie przystał na jej ofertę. Teraz bizneswoman ujawnia nieznane do tej pory fakty.