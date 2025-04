Historyczny wyczyn Kurka. PlusLiga już gratuluje, pękła magiczna bariera

Już tylko kilka tygodni pozostało do zakończenia sezonu w PlusLidze. W walce o medale pozostały zaledwie cztery zespoły. Nie ma wśród nich między innymi Asseco Resovii Rzeszów czy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Obie ekipy rozpoczęły wczoraj rywalizację o piątą lokatę w końcowej klasyfikacji zmagań. Spotkania na Podkarpaciu długo nie zapomni Bartosz Kurek. Podczas niego doszło do dwóch wyjątkowych momentów w karierze atakującego. W niedzielę otrzymał on oficjalne gratulacje.