Tomasz Fornal świętuje, mają pierwsze miejsce. Wilfredo Leon bezradny

JSW Jastrzębski Węgiel do sobotniego meczu z Bogdanką LUK Lublin przystąpił jako lider PlusLigi. Podopieczni Marcelo Mendeza teoretycznie byli faworytami, ale ostatnia porażka z Olympiakosem Pireus w ćwierćfinale Ligi Mistrzów mogła zasiać ziarno wątpliwości w sercach kibiców mistrzów Polski. Zespół z Lublina z kolei wprawdzie plasuje się na czwartym miejscu w ligowej tabeli, ale kilka dni temu w pierwszym meczu finałowym Pucharu Challenge rozbił Cucine Lube Civitanova , dzięki czemu do hitu PlusLigi przystąpił mocno podbudowany.

Początek spotkania był wyrównany, a gra toczyła się punkt za punkt. Jako pierwsi kilkupunktową przewagę wypracowali goście z Lublina - najpierw Mikołaj Sawicki obił blok, po chwili zablokowany został Norbert Huber , a po ataku Kewina Sasaka było już 9:6 dla Bogdanki. Jastrzębskiemu Węglowi udało się doprowadzić do wyrównania po skutecznym ataku Łukasza Kaczmarka i asie serwisowym Antona Brehme (13:13), ale po chwili zespół Massimo Bottiego ponownie wyszedł na prowadzenie. Emocji nie brakowało aż do końca seta, który po grze na przewagi wygrała Bogdanka LUK Lublin (29:27).

PlusLiga. Jastrzębski Węgiel górą w starciu z Bogdanką LUK Lublin

Spotkanie stało się ponownie wyrównane, co zwiastowało emocjonującą końcówkę. W tej Bogdanka utrzymywała się w grze dzięki atakom Sasaka, ale gospodarze nie pozostawali dłużni. W kluczowym momencie Waliński i Kufka zablakowali atakującego z Lublina, mistrzowie Polski powiększyli przewagę (23:20), na co zareagował Botti, prosząc o przerwę. Ta przyniosła efekt, bo Finoli zepsuł zagrywkę, po chwili świetnie zaatakował Leon i było już tylko 23:22 dla podopiecznych Mendeza. Jastrzębski Węgiel ostatecznie i tak wygrał seta 25:23, cały mecz 3:1 (27:29, 25:20, 25:20, 25:23) i umocnił się na pozycji lidera PlusLigi. Do końca fazy zasadniczej została tylko jedna kolejka i pewne jest, że mistrzowie Polski zakończą tę część rozgrywek na pierwszym miejscu w tabeli.