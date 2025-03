Siatkarska środa Mistrzów! Oglądaj mecze polskich klubów w europejskich pucharach

We wszystkich trzech najważniejszych międzynarodowych klubowych rozgrywkach mogą triumfować polskie zespoły. W dniach 18-19.03 odbędzie się aż pięć spotkań fazy pucharowej z udziałem drużyn z PlusLigi. Które zespoły będą cieszyły się z wygranych w rewanżowych spotkaniach?

Liga Mistrzów, Puchar CEV i Puchar Challenge. Kiedy i o której godzinie mecze polskich klubów?

We wtorek, 18 marca, o godzinie 18.00 Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie w Sosnowcu niemiecki zespół SVG Luneburg w rewanżowym starciu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Popularni "Jurajscy Rycerze" na wyjeździe wygrali pewnie 3:0 i na polskiej ziemi muszą wygrać tylko dwa sety, by przypieczętować awans do turnieju finałowego z udziałem czterech zespołów.