Zetowa zastąpi w tej roli Lorenzo Micellego , który pracował w Bułgarii od 2022 r. Drużyna pod jego wodzą nie zrobiła spodziewanego kroku w przód. Rozgrywki Ligi Narodów w dwóch ostatnich latach kończyła na 13. i 14. miejscu. W mistrzostwach Europy w 2023 r. co prawda awansowała do ćwierćfinału, ale tam wysoko przegrała z Holandią. Do tego Bułgarkom nie udało się zakwalifikować na igrzyska olimpijskie w Paryżu i współpraca Włocha z kadrą została zakończona.

Bułgaria chce odbudować siatkarską potęgę. Kadrę objęła kobieta

Możemy być lepiej zorganizowani. By drużyna była bardziej konkurencyjna, chcę namówić do powrotu więcej doświadczonych zawodniczek. Potrzebujemy siatkarskiej inteligencji, doświadczenia i motywacji. Nie zgadzam się ze strategią Micellego i wprowadzaniem tak wielu młodych siatkarek naraz. W mojej strategii liczy się każdy sezon, każde rozgrywki, w których bierzemy udział, są ważne

Zetowa będzie więc w awangardzie. Zadanie ma trudne, Bułgaria to aktualnie 20. drużyna rankingu FIVB. Była siatkarka ma już jednak doświadczenie pracy z kadrą. Ostatnio trenowała reprezentację do lat 18, którą doprowadziła do mistrzostwa Europy. Wcześniej prowadziła kadrę do 23, była też asystentką selekcjonera dorosłej reprezentacji. Sama podkreśla, że jej pierwszy cel to utrzymanie Bułgarii w Lidze Narodów.