Ogłosili ws. reprezentacji siatkarzy, to oficjalnie. Wielki powrót po 17 latach

Siatkarski sezon reprezentacyjny zbliża się wielkimi krokami. Parę dni temu szeroką listę 30 powołanych zawodników ogłosił selekcjoner reprezentacji Polski, Nikola Grbić. W najbliższym okresie kadra będzie rywalizować m.in. w Lidze Narodów oraz w mistrzostwach świata, które odbędą się na Filipinach.

"Biało-czerwoni" tegoroczne rozgrywki reprezentacyjne rozpoczną 28 maja od udziału w Silesia Cup. Będzie to towarzyski turniej rozgrywany na Śląsku. Tam rywalami będzie reprezentacja Ukrainy, z którą zmierzymy się w katowickim spodku. Potem w Gliwicach 30 i 31 maja powalczymy z Bułgarią i kadrą Niemiec. Reklama

Powrót po 17 latach. To tam zagra reprezentacja Polski

Następnie kadrowicze udadzą się do Chin, a konkretniej do Xi'an, gdzie 11 czerwca meczem z Holandią zaczną rozgrywki Ligi Narodów. Te podzielone są na trzy turnieje. Pierwszy Polska ma właśnie w Chinach (11-15.06). Kolejny z udziałem naszych siatkarzy zaplanowany jest w Chicago (25-29.06). Trzecim przystankiem będzie Ergo Arena. Tam rywalizacja potrwa od 16 do 20 lipca.

Przed turniejem w Trójmieście podopieczni Nikoli Grbicia czeka jeszcze jedno wyzwanie, o którym PZPS poinformował 1 kwietnia. Będzie nim spotkanie towarzyskie z Iranem w Olsztynie. Jest to wyjątkowa lokalizacja, ponieważ jest to powrót reprezentacji do tego miejsca po 17 latach.

Bardzo cieszymy się, że siatkówka po latach wraca do Olsztyna. Będziemy gościć w nowym obiekcie, w pięknej, odnowionej hali Urania, w mieście o wielkich siatkarskich tradycjach. Praktycznie przez całą ligę frekwencja meczowa jest prawie 100-procentowa, więc Olsztynowi należy się również mecz z udziałem reprezentacji Polski i możliwość zobaczenia na żywo wicemistrzów olimpijskich z Paryża. Jest to dla nas wielkie wydarzenie i kolejny krok w promocji naszej dyscypliny w nowych lokalizacjach ~ powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski

Olsztyn był stałym miejscem rozgrywek reprezentacyjnych. Rozegrano tam pierwsze sześć edycji Memoriału Huberta Wagnera, a właśnie szósta w 2008 roku była ostatnią w Olsztynie.

- Powrót reprezentacji Polski do Olsztyna to nie tylko wielkie wydarzenie dla kibiców, ale także dowód na to, że miasto nieprzerwanie pozostaje istotnym punktem na siatkarskiej mapie Polski. Międzynarodowe imprezy na dobre wpisały się w kalendarz olsztyńskich imprez. To pokazuje, że nowoczesny i dobrze zarządzany obiekt w połączeniu z głodnymi sportowych wrażeń kibicami to gotowy przepis na sukces. To początek nowego rozdziału w historii siatkówki w Olsztynie - mówił na łamach PZPS prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. Reklama

Głównym wydarzeniem tego sezonu reprezentacyjnego będą mistrzostwa świata na Filipinach (12-28 września).

Reklama Sebastian Świderski o powołaniach: Są zaskoczenia na plus i na minus. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji Polski / Lukasz Kalinowski/East News / East News

Nikola Grbić / Marco Zac/NurPhoto / AFP

Sebastian Świderski, prezes PZPS / Grzegorz Wajda / East News