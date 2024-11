Kuriozum w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. Sędzia poprosił o pomoc komentatora

Siatkarska Liga Mistrzyń to najbardziej prestiżowe europejskie rozgrywki klubowe. Mimo to czasami nadal dochodzi w nich do kuriozalnych sytuacji. Tak było w drugim secie spotkania Developresu Rzeszów z Maricą Płowdiw. Mecz w trakcie drugiego seta trzeba było przerwać na kilka minut, a ostatecznie sędzia zwrócił się nawet po pomoc… do komentatora Polsatu Sport.