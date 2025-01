Wicemistrzowie Polski polecieli do Austrii jako zdecydowany faworyt. Nie tylko dlatego, że są liderem grupy C, a Hypo Tirol zajmuje w niej ostatnie miejsce. Klasę zawiercianie udowodnili w pierwszym meczu obu drużyn w Sosnowcu, gdy wygrali wyraźnie, a z czasem trener Michał Winiarski dał szansę rezerwowym. We wtorek było podobnie, choć pierwszy set przyniósł sporo emocji.