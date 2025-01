Paweł Wąsek najsłabszy z Polaków. Szokująca próba

Efekty tego zobaczyliśmy podczas mistrzostw Polski , które dla Stocha zakończyły się zdobyciem srebrnego medalu. Przed nim był jedynie Paweł Wąsek. W związku z tym 37-latek znalazł się w kadrze na rywalizację w Zakopanem. Konkurs drużynowy nie był dla naszego zespołu zbyt udany, bo Biało-Czerwoni zakończyli go na piątym miejscu. Sam Stoch był jednak względnie zadowolony i liczył na poprawę dzień później - w konkursie indywidualnym. Przed nim jednak skoczkowie sprawdzili swoją formę w serii próbnej.

Spośród Polaków to właśnie Stoch pojawił się na belce jako pierwszy. Nie był to dobry skok w wykonaniu naszego mistrza. 37-latek osiągnął bowiem ledwie 122,5 metra, ale z racji na słabe warunki po swoim skoku był w czołówce. Zaraz po nim na rozbiegu pojawił się Dawid Kubacki, któremu sędziowie zmierzyli dokładnie taką samą odległość, ale z racji na punkt wyższą rekompensatę był minimalnie przed swoim kolegą z reprezentacji Polski.

Zdecydowanie gorzej od tej dwójki spisał się Jakub Wolny. Osiągnął on bowiem ledwie 117,5 metra, co oznaczało, że najprawdopodobniej będzie najsłabszym z Polaków. Niedługo po nim na belce zameldował się Aleksander Zniszczoł, który również osiągnął 122,5 metra i dołączył do Kubackiego oraz Stocha, ale z racji na zdecydowanie "lepsze" warunki był za dwójką weteranów. Ostatnim z Biało-Czerwonych na rozbiegu był Paweł Wąsek, który skoczył szokująco słabo. Nasz najmłodszy skoczek osiągnął ledwie 114,5 metra.