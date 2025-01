To wtedy wszystko się zaczęło. Dawid Kubacki wskazał ważny moment

- Proces powrotu do dobrego skakania zaczął się po tym, jak zostałem odsunięty od startów w Pucharze Świata. Miałem kilka spokojnych treningów w Zakopanem. Pracę kontynuowałem w czasie Turnieju Czterech Skoczni. Oczywiście na tym etapie to nie jest tak, że jak wiesz, co masz zrobić, to od razu to potrafisz zrobić. Wymagało to wielu powtórzeń, ale teraz zaczyna to procentować - mówił.