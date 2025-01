Była reprezentantka Polski zwyzywana i opluta. Po skandalu w derbach Łodzi winni reagują

- Jest jedna rzecz, której nie mogę zaakceptować. Dla mnie to wstyd, że kibice z trybun nazywali moją koleżankę "k...ą". To dziewczyna, która jest reprezentantką Polski. Nie powinniśmy z trybun słyszeć takich brzydkich słów. To nie jest mecz piłki nożnej, gdzie można wszystko. To mecz siatkarski - podkreślała Blagojević.