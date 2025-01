Wiceliderzy przegrali z wicemistrzami. Zmiana na pierwszym miejscu PlusLigi

Pierwszy set z pewnością zawiódł postronnych obserwatorów - mecz był zapowiadany jako szlagier, a mecz w ogóle nie przypominał wyrównanego. O losach tej partii przesądził okres od stanu 3:2, kiedy to Warta zdobyła aż 7 punktów z rzędu. Nie doszło do żadnego zwrotu akcji, gospodarze trzymali 7-8 oczek przewagi i wygrali 25:17. Mieli 4 asy serwisowe, a rywale ze stolicy żadnego. Do tego atakowali z 58-procentową skutecznością przy 35 proc. warszawian.

