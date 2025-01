Bartosz Kurek bez litości dla rywali. Tego w tym sezonie jeszcze nie było

Bartosz Kurek w coraz lepszej formie. Po raz drugi z rzędu kapitan reprezentacji Polski otrzymał nagrodę dla MVP spotkania. Tym razem poprowadził ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle do zwycięstwa przed własną publicznością z Treflem Gdańsk. Kurek zdobył 24 punkty - najwięcej, od kiedy tego lata wrócił do PlusLigi. I choć siatkarze z Gdańska potrafili urwać faworytom seta, gospodarze zbliżają się do ścisłej czołówki ligowej tabeli.