Wsparcie dla Collins, a teraz jeszcze to. Djoković się wściekł, awantura w Melbourne

- Kocham jej odpowiedź. Uwielbiam wszystko, co mówi na korcie i poza nim. Po tym wszystkim zostałem wielkim fanem Danielle Collins. Lubiłem ją już wcześniej, ale teraz to co innego. Słyszałem wiele komentarzy, że nie powinna mówić tego, czy tamtego. Uważam, że poradziła sobie z tym znakomicie - tymi słowami Novak Djoković przysporzył sobie w Melbourne zdecydowanie więcej wrogów, aniżeli przyjaciół.

