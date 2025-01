Niespodzianka w PlusLidze. Rewelacja ligi w natarciu, Michał Winiarski bezsilny

W wyjściowym składzie Steam Hemarpol Norwida zabrakło Daniela Popieli . Świetnie spisujący się w tym sezonie środkowy doznał kontuzji stawu skokowego w poprzednim meczu z Jastrzębskim Węglem. Do składu wrócił natomiast 45-letni rozgrywający Łukasz Żygadło , który w Jastrzębiu-Zdroju także przedwcześnie zakończył spotkanie. W jego przypadku nie było to jednak nic groźnego i w sobotę wyśrubował własny rekord najstarszego zawodnika w historii na parkietach PlusLigi.

Butryn jeszcze raz zaskoczył jednak gospodarzy zagrywką, w ofensywie liderem został przyjmujący Aaron Russell , i Warta po raz pierwszy objęła prowadzenie przy stanie 15:14. Gra nadal była wyrównana, ale blok zawiercian dał im w końcówce dwa punkty przewagi. Tyle że Butryn popełnił błąd przy piłce setowej i partię zakończyła gra na przewagi. W niej szybko Butryn nadział się na blok Patrika Indry i to częstochowianie mieli więcej piłek setowych. Ostatecznie goście dotknęli siatki, co przesądziło o zwycięstwie Norwida 30:28 .

PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie odrobiła straty, ale kompletu punktów nie zdobyła

Zawiercianie przyjechali do Częstochowy po zwycięskim wyjeździe do Austrii . Mecz z Hypo Tirol Innsbruck sprawił, że Warta przed ostatnią kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów utrzymała prowadzenie w grupie C. Na rodzimym podwórku jest na razie wiceliderem , ustępując Jastrzębskiemu Węglowi.