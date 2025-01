Co z przyszłością Wilfredo Leona? Wystarczył miesiąc i już był zainteresowany

Sprowadzenie Wilfredo Leona do Bogdanki LUK Lublin to jeden z największych transferów w historii PlusLigi. A jednocześnie najbardziej sensacyjnych, bo jeden z najlepszych siatkarzy na świecie nie trafił do uznanej formy, od lat zajmującej miejsca w czołówce, a młodego klubu, który dopiero buduje swoją markę.

Leon jeszcze bardziej rozbudził też zainteresowanie siatkówką w Lublinie. Hala Globus regularnie się wypełnia, mecze z trybun oglądają ponad cztery tysiące kibiców. To najwyższa frekwencja w PlusLidze . Lublinian chętnie oglądają zresztą również fani innych klubów - Bogdanka LUK i Leon ściągają tłumy do wszystkich ligowych hal.

"Zdecydowanie są powody do radości. Czwarte miejsce na ten moment, ćwierćfinał europejskiego pucharu i Pucharu Polski. Pełna hala nas napędza, to, co się dzieje w Lublinie, to zainteresowanie drużyną na pewno dodaje dodatkowego kopa do jeszcze cięższej pracy" - podkreśla w rozmowie z Interią Sport Krzysztof Skubiszewski, prezes klubu.