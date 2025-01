Polski skoczek odpalił, świetny występ w Bischofshofen. O podium zdecydowało 0,1 pkt

Puchar Kontynentalny. Świetny występ Macieja Kota. Polak otarł się o podium

Kot w pierwszej serii pofrunął na odległość 132,5 metra. Pozwoliło mu to na zajęcie ósmej lokaty z dobrą perspektywą na walkę o najwyższe lokaty. Strata do podium była okazała, choć nie niemożliwa do nadrobienia. Trzeci Stefan Rainer wyprzedzał go o dziewięć punktów. Do serii finałowej udało się awansować również Klemensowi Joniakowi, a także Andrzejowi Stękale. Dopiero 41. był Tymoteusz Amilkiewicz, a tuż za nim plasował się Kacper Juroszek. Zdyskwalifikowany został natomiast Jarosław Krzak.