Dramat reprezentanta Polski. Konieczna operacja i długa przerwa

Marchwiński do klubu z Serie A trafił przed tym sezonem. Już rundę jesienną miał bardzo trudną, bo nie potrafił przebić się do podstawowego składu. W bieżących rozgrywkach zagrał tylko raz w lidze (14 minut) i dwukrotnie w Pucharze Włoch (92 minuty). W październiku doznał kontuzji kostki, ale do kadry meczowej wrócił po miesiącu.