Aryna Sabalenka bardzo pewnie przechodzi kolejne etapy tegorocznego Australia Open. We wszystkich czterech dotychczasowych meczach nie straciła nawet seta. W czwartej rundzie Białorusinka zmierzyła się z Mirrą Andriejewą i zwycięstwo przyszło jej nadspodziewanie łatwo. Można było oczekiwać, że Rosjanka postawi jakiś opór doświadczonej rywalce, ale Sabalenka rozbiła ją 6:1, 6:2. Po triumfie liderka światowego rankingu odpowiadała na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej, gdzie nie podzieliła zdania legendarnej Pam Shriver, która uderzyła w organizatorów turnieju w Melbourne.

Legenda oburzyła się harmonogramem Australian Open. Sabalenka ma inne zdanie

Harmonogram niedzielnych spotkań na niedzielę 19 stycznia wyglądał tak, że cztery mecze kobiet zostały rozegrane przed czterema meczami mężczyzn. Oznaczało to, że sesja pań rozpoczynała się o godz. 11:30 czasu miejscowego i miała trwać w momencie największego słońca, a temperatury w Melbourne dają się we znaki. Na początku tego tygodnia Frances Tiafoe z tego powodu nawet zwymiotował. W decyzję organizatorów uderzyła legenda deblowego tenisa Pam Shriver, ale nie odniosła się ona do pory, a kolejności spotkań.