Polskie siatkarki zbudują coś wielkiego? Na drodze rywal, który już sprawił sensację

To była połowa czerwca 2022 r. Zaczynał się właśnie drugi turniej fazy grupowej Ligi Narodów. Reprezentacja Polski, którą niedługo wcześniej objął Stefano Lavarini , grała z niepokonaną wówczas w rozgrywkach Japonią . Mecz nie miał wielkiej historii. Rywalki z Azji w pierwszym secie dominowały, w dwóch kolejnych w najważniejszych momentach przełamywały ekipę "Biało-Czerwonych". Skończyło się w trzech dość krótkich setach.

Japonki dotarły wówczas do ćwierćfinału rozgrywek, Polki skończyły na miejscu trzynastym, najgorszym w historii. To było ostatnie starcie obu drużyn. Od tamtej pory drużyna Lavariniego poczyniła jednak ogromne postępy. Dziś to ona rozstawia po kątach rywalki. Turniej w Antalyi zaczęła od cennego zwycięstwa z Włoszkami , potem rozbiła Francuzki, w sobotę ograła Holenderki. W żadnym spotkaniu nie przegrała nawet seta.