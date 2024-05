Polskie siatkarki wypatrzyły ją na trybunach. Wyjątkowy gest po zwycięstwie

Olivia Różański to jedna z najważniejszych zawodniczek w drużynie Stefano Lavariniego . W dwóch poprzednich sezonach była podstawową siatkarką kadry, w pierwszej szóstce rozpoczynała dwa otwierające aktualny sezon sparingi z Holandią .

Nic dziwnego, że znalazła się w drużynie na pierwszy turniej Ligi Narodów w Antalyi. Już po przylocie do Turcji wypadła jednak ze składu, i to tuż przed pierwszym spotkaniem z Włoszkami . Jak podał w komunikacie Polski Związek Piłki Siatkowej, przyjmującą wyeliminowały problemy zdrowotne. Więcej szczegółów nie ujawniono.

Do czternastki na turniej w jej miejsce wskoczyła Paulina Damaske. We wtorek, na otwarcie Ligi Narodów przeciwko Włoszkom, w roli przyjmujących wystąpiły Martyna Łukasik i wracająca do kadry Natalia Mędrzyk.