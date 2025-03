Wojciech Szczęsny z nieprawdopodobną serią. To trwa już od roku

Miał wypoczywać na emeryturze, a zamiast tego zachwyca świat futbolu. Choć początki nie wyglądały tak kolorowo, to Wojciech Szczęsny ostatecznie przebojem wszedł do pierwszego składu FC Barcelony, definitywnie wygryzając Iniakiego Pene. Polak stał się pierwszym wyborem Hansiego Flicka, co początkowo nie było takie oczywiste. W pierwszych spotkaniach między słupkami Barcelony Szczęsny nie dawał bowiem aż takiej pewności, jakiej oczekuje się od bramkarza klubu tego kalibru. Z biegiem czasu nabierał on jednak formy i pewności w swoich interwencjach, aby ostatecznie stać się jednym z najsolidniejszych bramkarzy obecnego sezonu. Reklama

Co warte podkreślenia, mimo dość chaotycznego początku, Szczęsny wciąż utrzymał status niepokonanego w barwach "Dumy Katalonii". Od jego debiutu w meczu Pucharu Króla przeciwko drużynie UD Barbastro, Barcelona nie zanotowała bowiem ani jednej porażki, kiedy Polak występował w podstawowej jedenastce. Po ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Osasunie ta seria wyniosła już bagatela 17 meczów bez porażki. 34-latek w powyższym meczu pokazał, jak dobrze czuje się, będąc podstawowym golkiperem, dopuszczając się niezwykle efektownego zagrania, które poniosło się viralem.

Szczęsny się nie zatrzymuje. Polak niepokonany od niemalże roku

Same osiągnięcia Szczęsnego w barwach Barcelony robią już piorunujące wrażenie. Uważni kibice mogli jednak zauważyć, że seria 17 spotkań bez porażki w barwach "Blaugrany" to jedynie część tego, co w ostatnim czasie osiągnął popularny "Szczena". Warto tutaj sięgnąć do jego występów we włoskim Juventusie Turyn, gdzie Szczęsny również brylował jako jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. Już przed swoją niezwykle krótką emeryturą polski bramkarz mógł się bowiem pochwalić serią spotkań bez porażki. Ostatni raz zaznał on bowiem goryczy przegranej na poziomie piłki klubowej... 7 kwietnia 2024 roku w meczu Serie A przeciwko Lazio. Wówczas rzymski klub pokonał piłkarzy "Starej Damy" skromnym 1:0. Reklama

Od tego czasu były bramkarz reprezentacji Polski stał się swoistym talizmanem klubów, w których grał, notując na swoim koncie łącznie 24 spotkania, w których schodził z boiska jako zawodnik niepokonany. W tym bilansie znalazło się 16 triumfów oraz 8 remisów. To niezwykle silny argument przemawiający na korzyść Szczęsnego w toczącej się od jakiegoś czasu dyskusji odnośnie do zbliżającego się powrotu Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki golkiper przez niemal 9 lat bronił dostępu do bramki "Dumy Katalonii", dlatego niedziwnym jest fakt, że po powrocie wciąż chciałby być numerem jeden. Sytuacja ta wywołuje liczne dywagacje na temat tego, kto ostatecznie zostanie podstawowym bramkarzem drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Wojciech Szczęsny / MATTHIEU MIRVILLE / AFP

Juventus: Wojciech Szczęsny w akcji. Obok Matthijs de Ligt / JAVIER SORIANO / AFP

Marc-Andre ter Stegen / AFP