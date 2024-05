Śliwka wrócił do kadry i już obejmuje ważną funkcję. "Duża odpowiedzialność"

Teraz jest już gotowy do gry, ale trener kadry Nikola Grbić podkreślają, że przyjmujący potrzebuje teraz sporo czasu na boisku . Pierwszy mecz reprezentacji w tym sezonie, porażkę 1:3 z Niemcami, Śliwka obejrzał jednak z pozycji rezerwowego. Dzień później przeciwko Ukrainie zagrał już jednak od początku, prowadząc drużynę do nietypowego zwycięstwa 4:0 . Po spotkaniu nie ukrywa radości.

Miałem w sobie bardzo dużo energii. Być może na początku nawet za dużo. Bardzo się cieszyłem, że mogłem wrócić do reprezentacji, zagrać, przed wspaniałymi fanami w Polsce. To rzecz, której nie da się opisać, trzeba to poczuć. Jestem dumny, że znów zagrałem mecz w reprezentacji, tym bardziej, że wygrany

Liga Narodów siatkarzy. Ważna rola Aleksandra Śliwki w pierwszym turnieju

Śliwka znalazł się też w składzie na pierwszy turniej Ligi Narodów , który przy okazji meczu z Ukrainą ogłosił selekcjoner "Biało-Czerwonych". W kadrze nie ma jeszcze Bartosza Kurka , który na razie przygotowuje się do sezonu reprezentacyjnego w Spale. Pod jego nieobecność to Śliwka będzie kapitanem zespołu .

- To ogromna duma. Jest nią sam występ z "orzełkiem" na piersi. A bycie kapitanem reprezentacji w paru meczach czy na takim turnieju jest jeszcze większą. Ale to również dla mnie duża odpowiedzialność . Mamy jednak świetną drużynę, ludzi, którzy wiedzą, na czym polega praca w grupie, gra drużynowa, funkcjonowanie wśród wielu osób. Mam szczęście, że jestem częścią takiej drużyny i bycie jej kapitanem to będzie tylko przyjemność - przekonuje przyjmujący.

Swojej pozycji w tej grupie nie musi zresztą udowadniać. To nie przypadek, że to właśnie jego przed rokiem Kurek zaprosił do podniesienia pucharu za wygraną Ligi Narodów, co obaj siatkarze zrobili w wypełnionej po brzegi Ergo Arenie w Trójmieście.