Nagła zmiana w reprezentacji Polski. Gwiazda wypada z gry na godziny przed hitem

Olivia Różański wystąpiła w dwóch sparingach z Holandią, którymi w ubiegłym tygodniu "Biało-Czerwone" rozpoczęły sezon reprezentacyjny . W obu wychodziła w podstawowym składzie. I choć miała problemy w ataku, trener Stefano Lavarini bez wahania włączył ją do składu na pierwszy turniej Ligi Narodów.

W sobotę Różański wraz z drużyną wyleciała do Turcji. Już na miejscu okazało się jednak, że nie będzie mogła pomóc zespołowi w pierwszych meczach. Jak w poniedziałek wieczorem przekazał w komunikacie Polski Związek Piłki Siatkowej, Różański nie wystąpi w turnieju "z powodów zdrowotnych" .

Olivia Różański wypada z kadry na pierwszy turniej Ligi Narodów. Zastąpi ją debiutantka

Niespełna 27-letnia zawodniczka to jeden z filarów kadry Lavariniego. Selekcjoner stawia na nią od początku swojej kadencji, najczęściej występuje w podstawowej szóstce. Była jedną z czterech przyjmujących powołanych na turniej w Antalyi . Oprócz niej wśród 14 zawodniczek, które wybrał Lavarini, są jeszcze Martyna Łukasik, Natalia Mędrzyk i Julita Piasecka .

Problemy Różański nie oznaczają jednak, że trener reprezentacji Polski będzie miał ograniczone pole manewru. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez polską federację, w Antalyi ma ją bowiem zastąpić Paulina Damaske . To przyjmująca, która w ostatnim sezonie pomogła BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała wywalczyć TAURON Puchar Polski oraz brązowy medal TAURON Ligi. Dla niespełna 23-letniej zawodniczki będzie to debiut w Lidze Narodów.

Lavarini będzie mieć więc do dyspozycji mniej doświadczoną drużynę. Choć zapowiadał, że nie chce przesadnie rotować zawodniczkami, musi nieco zrewidować plany. Aktualnie grać nie może także podstawowa libero Maria Stenzel, która dochodzi do siebie po zapaleniu wyrostka robaczkowego. Problemy ze zdrowiem ciągną się też za Martyną Czyrniańską, Monika Fedusio zmaga się z kolei ze zmęczeniowym pęknięciem w stopie i także nie jest jeszcze w pełni gotowa do gry.