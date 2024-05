Reprezentacja Polski już przed rokiem wywalczyła kwalifikację na turniej olimpijski, dzięki czemu tegoroczną Ligę Narodów może traktować jako element przygotowań do zmagań w Paryżu. Podopieczne Stefano Lavariniego jednak bardzo poważnie traktują te rozgrywki, co widać od pierwszego dnia rywalizacji w tureckiej Antalyi. "Biało-Czerwone" najpierw pewnie ograły Włoszki , później pokonały Francuzki, a w sobotę nie dały szans Holenderkom.

Nasze reprezentantki wygrały wspomniane mecze w stosunku 3:0, co nie jest jedyną dobrą wiadomością. Zwycięstwa dały im też cenne punkty do rankingu FIVB, który aktualizowany jest po każdym meczu, a w którym więcej punktów można zyskać za zwycięstwa z wyżej notowanymi rywalkami. Porażki z teoretycznie słabszymi zespołami sprawiają z kolei, że dana drużyna może stracić wiele "oczek", przez co sytuacja w zestawieniu ciągle dynamicznie się zmienia.