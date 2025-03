Wstrząsające szczegóły śmierci Maradony. Umierał przez 12 godzin w agonii

Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

DJB: "Superliga prędzej czy później powstanie". WIDEO

Ujawnili wyniki sekcji zwłok Diego Maradony. Umierał przez wiele godzin w niewyobrażalnych mękach

"Serce było całkowicie pokryte tłuszczem i skrzepami krwi, które wskazują na agonię. To był pacjent, który przez wiele dni zbierał wodę. Takie coś było do przewidzenia. Każdy lekarz badający pacjenta by to znalazł" - przyznał mężczyzna, cytowany przez The Sun.