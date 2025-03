Dramatyczne chwile Aleksandra Zniszczoła. "Mogło się skończyć dużo gorzej"

Aleksander Zniszczoł w serii próbnej przed piątkowym konkursem Pucharu Świata w lotach narciarskich w Planicy był w ścisłej czołówce. W zawodach - co już w tym sezonie stało się regułą - nie było tak pięknie. Po pierwszej serii wiślanin był 20., ale w drugiej spadł o siedem pozycji. Jego lądowanie wyglądało dość dramatycznie. - Prawa narta uciekła mi za plecy i musiałem to korygować. Mogło się to wszystko skończyć dużo gorzej - przyznał 31-latek.