Kapitalny konkurs w Planicy, Polacy bili się o podium. Show Piotra Żyły

Apetyty polskich kibiców rozbudzili za to "Biało-Czerwoni" - w nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej w serii próbnej uplasowali się na trzecim miejscu. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że skok oddał tylko jeden Japończyk, z kolei na belce startowej zasiadło tylko trzech Austriaków (zrezygnował Manuel Fettner), taki wynik można było traktować jako dobry prognostyk.

Wielkie emocje w pierwszej serii w Planicy

Na starcie sobotnich zmagań, które rozpoczęto z 15. belki, stanęło 10 reprezentacji. Thomas Thurnbichler zdecydował, że rywalizację w polskiej ekipie otworzy Piotr Żyła, który w pierwszym skoku osiągnął aż 231 m , kapitalnie rozpoczynając walkę "Biało-Czerwonych" o jak najwyższe miejsce w konkursie. Nasi zawodnicy po pierwszej grupie plasowali się na drugim miejscu ze stratą 13,1 pkt do Austriaków, którzy objęli prowadzenie po dalekim skoku Daniela Tschofeniga - zawodnik, który w niedzielę odbierze Kryształową Kulę, poszybował na 231,5 m z obniżonego o belkę rozbiegu.

Przed zadaniem obrony czwartego miejsca oraz powalczenia o zniwelowanie strat do podium stanął Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski miał pecha do warunków, ale uzyskał 214 m i obronił czwartą pozycję. Prowadzili Austriacy, którzy mieli zaledwie 3,8 pkt przewagi nad Niemcami, na trzecim miejscu ze stratą niemal 20 "oczek" do naszych zachodnich sąsiadów i przewagą 17,4 pkt nad Polakami plasowali się Słoweńcy.