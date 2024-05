Stefano Lavarini zaskoczył polską siatkarkę. "Uczucie nie do opisania"

Do zgrania jeszcze nam trochę brakuje. Większość dziewczyn gra ze sobą na co dzień w klubach, spędziły ze sobą poprzedni sezon kadrowy, więc myślę, że się czują. Ale to nie jest jeszcze ta siatkówka, którą chcemy grać. Jeszcze popełniamy dużo błędów, jeszcze brakuje trochę zgrania. Każdy zespół jest jeszcze w fazie początkowej. U nas to wypaliło z Włoszkami, z tego się cieszę

~ zaznacza środkowa.