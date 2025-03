Rodak broni Thurnbichlera. Nie gryzł się w język. Mocny cios w stronę PZN-u

Werner Schuster zaskoczony decyzją ws. Thurnbichlera. " Nie powinniśmy funkcjonować jak w klubach piłkarskich"

Słowa wsparcia dla byłego szkoleniowca reprezentacji Polski padły z ust rodaka Thurnbichlera, Wernera Schustera . W rozmowie z portalem Sport.pl były trener niemieckich skoczków nie ukrywał swojego zaskoczenia, związanego z decyzją PZN-u. "Obserwowałem pracę Thomasa u podstaw i myślę, że kładł fundamenty pod to, żeby za jakiś czas coś z tego wyszło. [...]. To nigdy nie przychodzi, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki" - mówi Schuster. Austriak, będący obecnie szkoleniowcem kadry niemieckich juniorów, jest przekonany, że podobny impas również może mieć miejsce u naszych zachodnich sąsiadów, a winą za taki stan rzeczy również w tym przypadku może zostać obarczona kadra trenerska.

Zdaniem Schustera, Thurnbichler to trener z odpowiednimi kompetencjami, który jednak nie otrzymał wystarczającej ilości czasu, do zbudowania sprawnie działającego systemu. Za przykład odpowiednich kwalifikacji byłego trenera reprezentacji Polski, jego rodak podał postępy, które pod skrzydłami Thurnbichlera poczynił Paweł Wąsek. "Praca Thomasa z Pawłem Wąskiem nie jest odpowiednio doceniana. To, że dał radę osiągnąć z nim dobre wyniki, jest naprawdę czymś wielkim. Widziałem, jak się rozwija i widać, że razem z trenerem wykonali tam kawał dobrej roboty, było tu naprawdę dużo jakości" - przekonuje Schuster.