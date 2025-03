Farsa na południu Polski. Wydali już ponad 140 mln, a teraz zdemontowali krzesełka

- Mamy rok 2025 i właściwie możemy z pewnością powiedzieć, że ten rok to rok zakończenia budowy tego pięknego obiektu. W tym momencie jesteśmy pewni, że 19 sierpnia to data, która rzeczywiście jest do osiągnięcia jako data odbioru stadionu do użytkowania - ogłosił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, cytowany przez "Stadiony.net".

Kuriozalne sceny w Nowym Sączu. Ze stadionu zniknęły krzesełka

To, co najciekawsze dotyczy jednak krzesełek. Te bowiem w pewnym momencie były już zamontowane na stadionie i gotowe do użytkowania przez kibiców. Nagle doszło jednak do kompletnie nieoczekiwanego zwrotu akcji. Podczas meczu z Lewartem Lubartów czujni kibice zauważyli w transmisji z tego spotkania, że... krzesełek nie ma, ponieważ je zdemontowano. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal "Stadiony.net" taki ruch jest skutkiem przeprowadzenia procesu hydrofobizacji, a więc "zabezpieczania powierzchni przed wnikaniem wody poprzez nadanie im właściwości hydrofobowych, co zwiększa ich trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne".