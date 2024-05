Polskie siatkarki znów ustanowiły rekord. Tak dobrze jeszcze nie było

Od kiedy polskie siatkarki prowadzi trener Stefano Lavarini, drużyna konsekwentnie goni czołówkę. W poprzednim sezonie dowodem na to był brązowy medal Ligi Narodów oraz wywalczenie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Na początku obecnego sezonu "Biało-Czerwone" tylko to potwierdzają.