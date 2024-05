Najnowsze wieści o Leonie i Bieńku. Nikola Grbić zdradził, w jakim są stanie

- Chciałem zobaczyć, na jakim poziomie są zawodnicy w momencie rozpoczęcia treningu. "Semen" był bardzo dobry, "Kochan" jest bardzo dobry, Olek Śliwka potrzebuje czasu na boisku, Artur Szalpuk też jest ok - wymienia nazwiska Grbić. "Semen" to Semeniuk, "Kochan" - Kochanowski.

Trzech siatkarzy reprezentacji Polski nie może jeszcze skakać. Nikola Grbić podkreśla: Potrzebujemy czasu

Ta trójka, a także większość nazwisk wymienionych przez trenera "Biało-Czerwonych" to zawodnicy, którzy odgrywają kluczowe role w polskiej kadrze. Zadaniem Grbicia będzie więc doprowadzenie ich do najwyższej formy na najważniejszy turniej, czyli rozpoczynające się pod koniec lipca igrzyska w Paryżu .

- To jest proces. Mamy Leona i Bieńka, którzy nie skaczą, i mamy Semeniuka, który jest na bardzo wysokim poziomie. I teraz musimy to wyrównać. Potrzebujemy czasu, ale myślę, że to najlepsi zawodnicy na świecie, którzy nie wymagają dwóch i pół miesiąca, by wrócić na dobry poziom. A kiedy zaczną ze sobą pracować, poziom będzie bardzo wysoki. Dlatego wrócą szybko. Myślę, że będziemy mieć wystarczająco czasu, by przygotować się na Paryż - zaznacza Grbić.