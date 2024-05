Polskie siatkarki nie do zatrzymania. Znów dały koncert w Lidze Narodów!

Na trzeci mecz turnieju w Antalyi trener Stefano Lavarini wrócił do składu, który na inaugurację ograł w trzech setach Włoszki . Do składu wróciły więc Katarzyna Wenerska i Klaudia Alagierska. Ale to Holenderki lepiej rozpoczęły spotkanie, prowadząc 8:4. Szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" poprosił o przerwę, a po niej jego siatkarki zaczęły odrabiać straty. Doprowadziły do remisu 12:12, znów punkty zaczął przynosić polski blok, w którym od początku Ligi Narodów rolę główną odgrywa Agnieszka Korneluk.

