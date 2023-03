Jastrzębski Węgiel do ćwierćfinałów awansował bezpośrednio, a to dlatego, że wygrał grupę A, w której m. in. dwukrotnie pokonał VfB Friedrichshafen. Niemcy zajęli w niej drugie miejsce i musieli dodatkowo rozegrać play off. Poradzili sobie w nim z francuskim Tours. Los obie drużyny z grupy A skojarzył ponownie w ćwierćfinale.