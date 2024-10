Pogromcy faworytów znów uderzyli. Bartosz Kurek tylko się przyglądał

Częstochowianie przyjechali do Kędzierzyna-Koźla opromienieni sensacyjnym zwycięstwem z Jastrzębskim Węglem . I trafili na wciąż mocno osłabioną ZAKS-ę . Od feralnego urazu oka z pierwszej kolejki pauzuje Bartosz Kurek , trener kędzierzynian nie mógł też korzystać z podstawowego przyjmującego Rafała Szymury . Mimo wszystko to gospodarze lepiej rozpoczęli spotkanie.

W pierwszym secie, podobnie jak w ostatnim meczu z Treflem Gdańsk , z dobrej strony pokazał się Igor Grobelny . 31-letni zawodnik pomógł stabilizować przyjęcie, a w ataku świetnie prezentował się zastępca Kurka, czyli Mateusz Rećko . ZAKSA miała cztery punkty przewagi. Mimo to przed końcówką częstochowianie potrafili doprowadzić do remisu , przede wszystkim dzięki dobrym zagrywkom - m.in. Milada Ebadipoura . W ostatniej akcji kontratak wykorzystał jednak Grobelny i to gospodarze wygrali 25:23.

PlusLiga. ZAKSA oddaje pole, Norwid Częstochowa wraca na dobre tory

W trzecim secie trener ZAKS-y Andrea Giani szybko wykorzystał pierwszą przerwę na żądanie. Goście wygrali bowiem cztery akcje z rzędu i odskoczyli na trzy punkty. Kędzierzynianom brakowało punktowych bloków - punkty tym elementem długo zdobywał dla niej wyłącznie Mateusz Poręba , który wrócił do gry po pauzie w Gdańsku. Częstochowianie zaś jeszcze dołożyli punkt do swojej przewagi.

Giani pokrzykiwał, by zmobilizować swoich siatkarzy. W końcu rywali zaskoczył zagrywką Karol Urbanowicz, w aut zaatakował Indra, i ZAKSA przegrywała już tylko 17:18. Ale goście się wybronili. Potrafili sobie poradzić przy niedokładnie przyjętych piłkach, cały czas poziom w ataku utrzymywał Ebadipour. To on przypieczętował wygraną Norwida 25:20, dzięki której częstochowianie zapewnili sobie co najmniej punkt do tabeli PlusLigi.