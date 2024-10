To on ma walczyć w kadrze z Kurkiem i Kaczmarkiem. Już sypią się pochwały

Bartłomiej Bołądź był minionego lata największym odkryciem w reprezentacji Polski. Od początku sezonu kadrowego spisywał się na tyle dobrze, że selekcjoner Nikola Grbić wręcz nie miał wyjścia i wręcz musiał włączyć go do składu na igrzyska olimpijskie w Paryżu .

We Francji Bołądź początkowo był zawodnikiem numer trzynaście, trzecim atakującym. W podstawowym składzie występował kapitan kadry Bartosz Kurek, jego zmiennikiem Łukasz Kaczmarek. Po kontuzji Mateusza Bieńka Bołądź wskoczył jednak do meczowej dwunastki i miał okazję zaprezentować się m.in. w finale olimpijskim, wchodząc z ławki rezerwowych. To on stał się zmiennikiem Kurka.