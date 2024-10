Wielkie zaskoczenie w polskiej siatkówce. Zastąpił Bartosza Kurka, sypią się pochwały

Zawodnik emocjonalny, ale te emocje są fajne, otwarte do zespołu. Widać, że nie deprymuje się jakimś błędem. Zresztą tych błędów nie robi dużo. To jest naprawdę bardzo ciekawy zawodnik, pozyskany na bardzo ważną pozycję. A nie wiem, jak tam u Bartosza Kurka rehabilitacja, kiedy on włączy się do mocnego treningu, a potem do grania. Na razie Rećko notuje bardzo duży plus. Brawa dla niego

~ podkreśla komentator Polsatu Sport.